Und ausgerechnet das soll schamvoll verhüllt bleiben? Oh ja, es stimmt, Männerbeine sind oft haarig. Das kann einem egal sein, oder man mag es erotisch finden. Aber es ist wahrhaftig einer der Gründe, warum Männer andere Männer nicht in kurzen Hosen sehen wollen: „Nackte Frauenbeine gefallen mir besser.“ Haha! Wie ungerecht das ist, zeigt sich, wenn wir es uns mal umgekehrt vorstellen: Frauen dürfen nur im Hosenanzug, Männer in Shorts und T-Shirt.