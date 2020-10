Livestream: Entscheidungsmacher 2020 – Digital Edition

Freuen Sie sich außerdem auf ein Gespräch mit dem diesjährigen Sonderpreisträger Prof. Dr. Christian Drosten, Institutsdirektor an der Charité Berlin, den WirtschaftsWoche und KPMG für sein besonnenes Handeln in der Corona-Krise ehren möchten. Dafür, dass er in dieser schwierigen und ungewissen Zeit sehr vielen Menschen durch seine konstruktiven Einordnungen, Erklärungen und Empfehlungen Zuversicht gegeben habt. Und das, obwohl mitunter auch Gegenwind kam. Diese Entscheidung, Stellung zu beziehen und auch unbequeme Themen offen zu adressieren, ist das, was einen EntscheidungsMacher ausmacht.



Freuen Sie sich auf einen inspirierenden Abend mit hochkarätigen EntscheidungsMacherinnen und -Machern.