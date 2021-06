Nach dem Exit Das haben die Signavio-Gründer mit den SAP-Millionen vor

Schon länger beschäftigt Schreiter sich mit dem Klimawandel, mit der Endlichkeit der Ressourcen: „Den Menschen ging es nie so gut wie heute, aber ihr Glück hat einen Preis. Unsere Generation hat auf Pump gelebt – unser Wohlstand geht auf Kosten der Umwelt.“ Was also tun? Einfach spenden? Sich finanziell für gemeinnützige Organisationen engagieren? „Ich will mitmischen und mitgestalten“, sagt er. „Ich will nicht die Auswirkungen des Klimawandels bekämpfen, ich will an der Wurzel ansetzen, am Ursprung des Problems.“ Und vor allem: Er will Unternehmer bleiben. „Wir müssen die Grundfeste der Wirtschaft neu bauen und zwar CO2 neutral. Das ist notwendig – und eine historisch einmalige Investment-Chance.“