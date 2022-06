Softbank steigt bei Berliner Gründern ein Trotz Start-up Krise: Coaching-Bonanza erreicht das nächste Level

20, 25 oder doch 30 Länder? Matti Niebelschütz hat ein bisschen den Überblick verloren, so schnell geht das alles derzeit. „Also in 20 Ländern sind wir mindestens, das kann ich auf jeden Fall sagen. Aber die Tendenz ist eher Richtung 30.“ Gerade ist Niebelschütz in New York, um bei seinen dortigen Mitarbeitern vorbeizuschauen. 150 Menschen arbeiten dort für ihn „und die meisten habe ich ja noch gar nicht kennengelernt“, sagt Niebelschütz, Gründer der Coaching-Plattform Coachhub, die er vor vier Jahren mit seinem Bruder Yannis gegründet hat. Und die am heutigen Dienstag ihre nächste Finanzierungsrunde bekannt gibt: 200 Millionen Dollar Kapital erhält das Start-up, nur acht Monate nach der vorigen Runde, die den Brüdern bereits 80 Millionen Dollar eingebracht hatte.