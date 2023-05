Hochschulranking 2023 Mit einem Abschluss dieser Hochschulen punkten Bewerber bei Unternehmen

Ihren Nachwuchs rekrutieren deutsche Unternehmen am liebsten in München. Betriebswirte, Volkswirte und Juristen schätzen Personaler vor allem, wenn sie einen Abschluss von der Ludwig-Maximilians-Universität mitbringen. In Wirtschaftsinformatik, Maschinenbau und neuerdings auch Elektrotechnik liegt die TU München in ihrer Gunst ganz oben.