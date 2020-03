Supermaster-Wettbewerb: „Studierende müssen zwei gegenläufige Dinge unter einen Hut kriegen“

Sein Beispiel zeigt, dass auch in Abschlussarbeiten nützliche, praktische Erkenntnisse für Unternehmen stecken können. Ist das eher eine Ausnahme oder die Regel?

Es kommt drauf an, das ist der wichtigste Satz in der Wirtschaftswissenschaft. Eigentlich werden ja schon sehr viele empirische und praxisorientierte Arbeiten geschrieben, die entsprechend nützlich sein sollten. Und oft können damit konkrete Probleme gelöst werden, die sich in der betrieblichen Praxis gestellt haben. Mein Sohn ist zum Beispiel durch seinen Mentor auf ein Thema aufmerksam geworden und konnte seine Ergebnisse am Schluss vor dem Unternehmensvorstand präsentieren. Problematisch wird es für mich, wenn die Ergebnisse so eng mit dem Geschäftsmodell verbunden sind, dass sie vertraulich behandelt werden müssen. Zumindest an staatlichen Universitäten und öffentlichen Hochschulen sollte man doch davon ausgehen dürfen, dass alle Forschungsergebnisse für die Öffentlichkeit und vor allem für die wissenschaftliche Community zugänglich sind. Sonst wird es schwierig mit dem Fortschritt.