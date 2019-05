„Unglaublich einfach, gut bezahlte Jobs zu finden“ Wo man heute schon KI studieren kann

Der Master in Data Science setzt einen Bachelor of Science in Statistik oder Informatik sowie sehr gute Englischkenntnisse voraus. Neben den typischen Inhalten des Fachs Data Science geht es in dem Master zum Beispiel um Datensicherheit, Datenvertrauenswürdigkeit und Datenethik. In Kooperation mit Unternehmen aus der Industrie gehen die Studierenden außerdem Probleme aus dem "echten Leben" an.