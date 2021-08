Homeoffice-Knigge So gelingt die Kommunikation mit Kollegen

Solche Tagesabläufe sind Alltag in unserer heutigen Arbeitswelt. Und alles in allem funktionieren sie ausgezeichnet. Nach so einem sonnigen Tag bin ich zwar völlig platt, wenn ich zu Bett gehe, dafür habe ich das beste aus allen Welten kombiniert: Keinen Termin im Büro verpasst, den Nachmittag mit dem Kind verbracht und schließlich in fast klösterlicher Ruhe an einem Artikel gefeilt. Wäre da nicht dieser Satz gewesen, der mir noch abends im Ohr nachhallte. Denn auch wenn er wahrscheinlich sogar nett gemeint war, so hatte er doch einen unüberhörbaren Subtext: Du hast jetzt frei, während wir hier noch arbeiten.