A Job Abroad | #4 Dänemark „In dänischen Unternehmen steht der Mensch oft an erster Stelle“

Wie vernetzt man sich denn am besten mit den Einheimischen, wenn man als Expat in Dänemark aufschlägt?

Für mich persönlich war es über Sport immer am einfachsten. Ich habe lange Zeit Badminton gespielt, was hier wie in China eine Art Volkssport ist. Und die Dänen sind glaube ich auch die einzige westliche Nation, die richtig gut im Badminton ist. (lacht) Auch beim CrossFit trifft man recht viele Leute. Es gibt natürlich gerade in Kopenhagen viele Ausländer und verschiedene Facebook-Gruppen, zum Beispiel „Deutsche in Kopenhagen“. Die richten auch einen Stammtisch aus, wo sich Deutsche zusammenfinden.