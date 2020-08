Bildsprache bei den Dax-Konzernen Wo sind die selbstbestimmten Macherinnen?

Dabei wäre es leicht für die großen Unternehmen, eine andere Geschichte zu erzählen. Weibliche Rollenvorbilder gibt es längst, die die Klischees von Machern, männerimitierenden Managerinnen in Hosenanzügen und lächelnden Praktikantinnen hinter sich gelassen haben. „Natürlich kann auch eine Frau in Führungsposition auf einem Foto lächeln und ein Kleid tragen. Man muss nicht alles ins Gegenteil verkehren, aber man sollte doch eine Lebenswirklichkeit darstellen, in der sich Bewerberinnen und Bewerber wiederfinden. Dann ist es egal, ob ich männlich oder weiblich bin, welche Kleidergröße ich trage, wie alt ich bin und welche Hautfarbe ich habe“, sagt Nora Feist. Wenn die Karrierewebsite das Gefühl erzeugt: Da will ich hin – dann dürfte das Unternehmen auf einem guten Weg sein.



Mehr zum Thema

