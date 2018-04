„Cool Hunter“ und „Growth Hacker“: Das verbirgt sich hinter kuriosen englischen Jobtiteln

Diese Stelle im Bereich Unternehmensentwicklung gibt es in Deutschland immer häufiger. Dennoch kennen diejenigen, die nicht bereits von ihr gehört haben oder in Start-Ups tätig sind, diese Bezeichnung vermutlich nicht. Der Begriff growth bezieht sich in diesem Fall darauf, dass es das einzige und wichtigste Ziel des Unternehmens ist, seinen Absatz zu fördern, während der Begriff hacking in diesem Zusammenhang mit seiner positiven Konnotation „über den Tellerrand hinaus“ oder „kreativ“ verwendet wird.

In der Praxis ist ein Growth Hacker für die Entwicklung und Anwendung einer Geschäftsstrategie verantwortlich, in der Marketing und Datenanalyse miteinander verknüpft sind. Ziel des Growth Hackers ist es, Wachstum und Entwicklung des Unternehmens zu fördern, indem er oder sie Marketing-Prinzipien und umfassende Produktkenntnisse anwendet und die entsprechenden Daten analysiert. Bald schon wird diese Position in all jenen Unternehmen oder Organisationen von entscheidender Bedeutung sein, in denen jede Abteilung synchron mit den anderen Abteilungen arbeitet, und wird dort Entscheidungen ausschließlich auf der Grundlage von Daten treffen.