Studie „Personaler bewerten Frauen im Schnitt eine Note schlechter“

Welche Rolle spielt Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt?

Die von uns festgestellte Diskriminierung führt dazu, dass Frauen aufgrund der schlechteren Bewertungen seltener zum Vorstellungsgespräch eingeladen werden. Sie kommen also erst gar nicht in die „Männerberufe“ rein. Unternehmen könnten so Potenziale verschenken.



Sind Frauen bei der Jobsuche also grundsätzlich benachteiligt?

Das lässt sich aufgrund unserer Studie nicht sagen. Wir haben nur Ausbildungsberufe untersucht. Es könnte sein, dass in anderen Bereichen weniger Diskriminierung stattfindet.