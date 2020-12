Umfrage Coronakrise verringert Vorurteile gegenüber Arbeitslosen – zumindest ein bisschen

Zu größerer Offenheit beim Umgang mit dem eigenen Jobverlust hat die Krise unter deutschen Arbeitnehmern allerdings nicht geführt. Betroffene gehen offenbar davon aus, dass andere ihre Meinung über Arbeitslosigkeit noch nicht verändert haben. 63 Prozent haben demnach schon gelogen, um ihre Situation zu verschleiern. Und zwar nicht bei Bewerbungen, sondern auch gegenüber Freunden oder Familienmitgliedern. 38 Prozent von denen, die schon zur Lüge gegriffen haben, gaben an, es sei ihnen peinlich, aktuell keinen Job zu haben.



Die meisten aber logen aus taktischen Gründen. 54 Prozent glauben, schlechtere Chancen auf einen neuen Job zu haben, wenn sie sich nicht aus einer Anstellung heraus bewerben. 74 Prozent sagen, dass es für sie wichtig ist, keine Lücke im Lebenslauf zu haben. So überrascht es ein wenig, dass nur ein Drittel (34 Prozent) der Befragten angab, die Entlassung habe bei ihnen Ängste ausgelöst. 30 Prozent gaben an, dass sie die Entlassung deprimiert habe. Beides betraf häufiger jene, die erst während der Krise arbeitslos wurden.