Abgänge von Streich und Klopp Wann ist es für Chefs an der Zeit zu gehen?

Obwohl es auf den ersten Blick keinen Grund gibt, zu gehen, tun Christian Streich und Jürgen Klopp genau das. Und so sollten es auch andere Führungskräfte handhaben, meint Attila Khan. Der Geschäftsführer bei der Karriereberatung „The Boardroom“ würde die Weisheit „Aufhören, wenn es am schönsten ist“ in der Managementwelt etwas anpassen: Aufhören, solange es schön ist. „Gerade Topmanager sollten nebst Vertragserfüllung das Ziel haben, das Unternehmen in einem wirtschaftlich guten Zustand zu übergeben“, betont Khan.