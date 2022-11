Arbeitsrechtlerin Cornelia Marquardt „Für jemanden wie den Puma-CEO würde man schon ein Wettbewerbsverbot erwarten“

Inwiefern?

Also man kann das Konkurrenzverbot zum Beispiel räumlich begrenzen, etwa bestimmte Länder. Oder auf eine Branche. Das Risiko für das Unternehmen ist folgendes: Schießen diese Wettbewerbsbeschränkungen über den zulässigen Umfang hinaus, muss sich der Betroffene nicht daran halten. Darüber hinaus muss das Unternehmen dem Manager für den gesamten Zeitraum des Verbots eine Entschädigung zahlen, die so hoch ist wie mindestens die Hälfte der zuletzt gezahlten Vergütung – und zwar der Gesamtvergütung einschließlich variabler Bestandteile. In der Praxis sehe ich auch Vereinbarungen, die eine Entschädigung von 75 Prozent der bisherigen Vergütung vorsehen. Für das Unternehmen sind das also erhebliche Summen.