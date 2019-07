Coaching und Motivation Marketing oder Methode? Der Streit über die neurologische Fernsteuerung

Was ist eigentlich NLP?





In den Siebzigerjahren entwickeln John Grinder und Richard Bandler eine Theorie, die sie als „Studium über die Struktur subjektiver Erfahrungen“ bezeichnen. Sie gehen davon aus, dass der Erfolg einer psychotherapeutischen Behandlung nicht davon abhängt, ob ein Therapeut psychoanalytisch, tiefen-psychologisch oder verhaltenstherapeutisch arbeitet. Vielmehr nehmen sie an, dass kommunikative Fähigkeiten wie Sprache und Verhaltensweisen wie die Körpersprache des Therapeuten eine Behandlung erfolgreich machen. Ihr Verfahren nennen sie Neurolinguistisches Programmieren (NLP). Es ist vorrangig zur praktischen Anwendung am Patienten gedacht, um ihn schnell und einfach zu therapieren. Dabei resultieren die Ansichten des NLP-Ansatz aus verschiedenen psychoanalytischen Konzepten, die die Begründer für sich ausgewählt haben.



Menschliches Verhalten entsteht durch ein Zusammenspiel dreier Faktoren. „Neuro-“ besagt, dass die Denkvorgänge eines Menschen auf Grundlage aller gemachten Sinneswahrnehmungen und Erfahrungen ablaufen. Jeder Mensch nimmt seine Welt über das sogenannte „VAKOG-Modell“ war und konstruiert daraus seine eigene Wirklichkeit. VAKOG steht für visuell (Sehen), auditiv (Hören), kinästhetisch (Fühlen), olfaktorisch (Riechen) und gustatorisch (Schmecken). Von diesen fünf Sinneskanälen nutzt der Mensch ein oder zwei besonders intensiv. „Linguistisch“ meint die Art und Weise, wie Menschen sprechen, wie sie ihre Sprache einsetzen und wie sie mit anderen kommunizieren. Zuletzt lassen sich aus diesen beiden Erkenntnissen Muster ableiten, die man durchschauen und gezielt manipulieren kann, was „Programmierung“ einschließt.