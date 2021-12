Der Ursprung meiner Karriere: Andreas Kaufmann „Für mich ist Vermögen ein Auftrag, Dinge zu gestalten“

Freiheit und Eigenverantwortung waren in meiner anthroposophisch geprägten Familie wichtig. Und so konnte ich mich eigenen Interessen widmen, als meine Tante 1971 beschloss, die Leitung ihrer Firma, der Papierfabrik Frantschach, in externe Hände zu legen, statt an uns Neffen zu übergeben. Ich habe Literaturwissenschaft, Geschichte und Politologie studiert. Das passte zu meinem politischen Engagement, das mich auch in die Gründungsgeneration der Grünen führte.