Der Ursprung meiner Karriere: Arved Fuchs „Dass ich diese Naturlandschaften erlebt und überlebt habe, ist ein Privileg“

Schon als Kind hatte ich ein Faible für Abenteuer, das Meer, das Eis. Ich verschlang die Bücher des Polarforschers Fridtjof Nansen, die Karl-May-Romane, lauschte den Geschichten meines Onkels, der zur See fuhr. Wir wohnten ländlich in Schleswig-Holstein, ich spielte meist draußen, kletterte auf Bäume, lernte Schwimmen in der Nordsee bei den Großeltern auf Sylt. In der Natur fühlte ich mich aufgehoben.