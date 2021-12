Der Ursprung meiner Karriere: Axel Hefer „Ich lernte aus der Not heraus, auch unvorbereitet Gespräche zu leiten“

In der Schule war ich faul und wurde in der Mittelstufe immer schlechter, vor allem in Fremdsprachen. Also sagte ich meinen Eltern, ich müsste für ein Jahr ins Ausland, um wenigstens eine Fremdsprache zu beherrschen. Ich landete in einem Internat in England, das einer „Harry Potter“-Kulisse glich. Die ersten drei Monate verstand ich kein Wort und paukte jeden Abend Vokabeln. So lernte ich Disziplin und wurde ein guter Schüler.