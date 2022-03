Der Ursprung meiner Karriere: Götz Rehn „Ich wollte schon immer mit der Natur arbeiten – nicht gegen sie“

Die ersten zwölf Lebensjahre verbrachte ich in Freiburg, am liebsten in der Natur, Schule war Nebensache. Ich baute Seifenkisten und Schlitten, was zur Folge hatte, dass etliche Körperstellen nach Unfällen zusammengenäht werden mussten. In einer Chirurgenfamilie war ich da gut aufgehoben. 1962 zogen wir nach Bochum und tauschten blühende Natur gegen heruntergekommene Industrie.