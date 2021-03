Der Ursprung meiner Karriere: Jürgen Resch „Umweltschutz ist Menschenschutz“

Abgasfreie Mobilität war für mich als Kind eine Selbstverständlichkeit, nicht nur auf dem Dreirad. Mein Vater arbeitete hart als selbstständiger Drogerist, aber auf ein Auto verzichteten meine Eltern. So machten wir alles mit Fahrrad und Zug. Mit dem Rad samt Anhänger ging es zum Baden an den Bodensee oder auch zum Sammeln von Kräutern, die wir in der Drogerie verkauften. Erst als ich acht Jahre alt war, hielt der Verbrennungsmotor in Form eines alten Opel bei uns Einzug.