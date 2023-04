Der Ursprung meiner Karriere: Julia Klöckner „Für gute Politik braucht es kühle Köpfe und warme Herzen“

Bundestagsabgeordnete, Staatssekretärin, Landes- und Fraktionsvorsitzende in Rheinland-Pfalz, CDU-Bundesvize – danach Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft. Hier habe ich Tempo beim NutriScore, bei tierwohlgerechten Stallumbauten oder der Digitalisierung auf dem Acker gemacht. So fand unter unserer EU-Ratspräsidentschaft mehr Innovation Eingang in die EU-Agrarpolitik. Die vergangenen 20 Jahre haben mich gelehrt: Krisenfestigkeit, Kompromisse zu schmieden, Mehrheiten zu organisieren.