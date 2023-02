Ich bin ein Nachkriegskind. In unserem landwirtschaftlich geprägten Dorf gab es nichts, bei niemandem. Aber ich hatte eine tolle Kindheit. Wir kannten uns alle und spielten Indianer, Eishockey oder Fußball. In meiner Erinnerung waren wir fröhlich und zufrieden, trotz der Armut. Mit zehn oder elf fing ich an, den Aufbau des Landes bewusst zu verfolgen. Ich bewunderte Leute, die Willen für Leistung und Innovation hatten.