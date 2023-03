Der Ursprung meiner Karriere: Perry Soldan „Bei den Gebirgsjägern lernte ich, mich zu arrangieren“

Als Sohn des Bonbonkochers Felix Soldan wuchs ich im fränkischen Fürth auf. Er führte unser Familienunternehmen in dritter Generation.



Mit zwölf Jahren trat ich in seine Fußstapfen und kam wie er ins Internat bei Rosenheim. Ich galt als Quatschkopf, der vieles nicht so ernst nahm.



Aber ich übernahm da durchaus gern Verantwortung: bei der Schülerfeuerwehr und als Barchef.