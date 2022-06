Mein Vater hatte einen knapp 15 Hektar großen Hof in Stade mit Schweinen, Kühen und Obstbäumen, meine Mutter verdiente als Buchhalterin dazu. Als ich, das älteste von fünf Geschwisterkindern, 16 war, zerstörte die Sturmflut an der Elbe die Stallgebäude und ruinierte das Wohnhaus. Weil wir kein Vieh mehr hatten, stellten wir ein paar Ponys von Freunden auf die Weiden. So begannen wir zu züchten. Irgendwann hatten wir ganz gute Pferde dabei. Das dauerte Jahrzehnte.