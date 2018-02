E-Rechnung: Unternehmen unterschätzen das Thema gewaltig

Umso widersprüchlicher: 88 Prozent der Befragten gaben an anderer Stelle an, zu wissen, was E-Rechnungen sind. Von den vermeintlichen Nutzern der E-Rechnung erklärten 53 Prozent, sie zeichneten Rechnungen weiterhin per Hand auf Papier ab. Crossinx-Geschäftsführer Marcus Laube hält das für bedenklich: „Die Ergebnisse zeigen, dass Finanzentscheider ihre digitale Kompetenz leider völlig falsch einschätzen“, so sein Fazit. Viele glaubten, digital unterwegs zu sein, seien es aber überhaupt nicht.