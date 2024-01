Erwerbstätigkeit in Grafiken Darum gibt es immer weniger Selbstständige

Ein stabiler Arbeitsmarkt sorgt für weniger Gründungen. Das zeigt auch der jährlich erscheinende KfW-Gründungsmonitor: Demnach gaben im Jahr 2006 noch 45 Prozent der Gründer an, keine bessere Erwerbsalternative zu haben, 2022 waren es nur noch 24 Prozent. Gründungen resultieren also zunehmend aus Überzeugung – und weniger aus Not. „Die Entwicklung des Arbeitsmarkts beeinflusst hierzulande traditionell stark die Gründungstätigkeit. Denn die Fokussierung auf die angestellte Beschäftigung in Deutschland ist groß“, sagte KfW-Chefvolkswirtin Fritzi Köhler-Geib bei der Vorstellung des aktuellen Gründungsmonitors.