Personalentscheider müssen in so einem Fall prüfen, wie sie den Rekrutierungsvorgang verbessern können. Das beginnt bei der Bewerberauswahl, betrifft den Einstellungsprozess, also Kontaktaufnahme, etwaige Tests, Assessment-Verfahren und Vorstellungsgespräche, und vor allem die Phase der Entscheidungsfindung.