Fragwürdige Unternehmenskultur Adidas darf sich nicht hinter Kanye Wests irren Aussagen verstecken

Eigentlich war der Sonntag ein guter Tag für Adidas. Mit Spanien und Deutschland boten zwei Teams, die die drei Streifen der Marke auf ihren Trikots bewerben, ein aufregendes Fußballspiel. Endlich einmal positive Nachrichten von dieser so umstrittenen WM in Katar, dürften sich die Manager in Herzogenaurach gedacht haben. Doch kaum war das 1:1 abgepfiffen, mussten sie sich wieder einem leidigen Thema widmen: den Eskapaden von ihrem ehemaligen Markenbotschafter Kanye West.