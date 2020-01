Statt in Aktenordnern zu Blättern können sich künftig die Hausverwalter um die Menschen kümmern und beispielsweise Räume und Anlässe für den Mieteraustausch schaffen. Hausverwaltung goes Community Management! Die Erfahrung zeigt, dass es nicht nur schöner ist, in funktionierenden Hausgemeinschaften zu leben, sondern dass auch die Instandhaltungskosten sinken. Wer seine Nachbarschaft mag, der pflegt sie auch – in jeder Hinsicht. So ist die Digitalisierung des Property Managements zugleich eine Investition in den Wert der Gemeinschaft wie in den Wert der eigenen Immobilie. Ein echter Mehrwert für Wohnungseigentümer und ihre Mieter.