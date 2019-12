Der Reihe nach:



Freiheit. Wichtig für die Freiheit ist die Eigenständigkeit meiner Identität. Aber wer bin ich? Bin ich mein Wohnsitz? Bin ich mein Familienstatus? Bin ich meine DNA? Klar ist: Ich bin ich – in unterschiedlichen Rollen. Und ich will nur das sein müssen, was in der jeweiligen Situation erforderlich ist. Eine Blockchain, auf der mich der Staat einmal als natürliche Person legitimiert, spiegelt genau das. Ich kann mich schützen oder mich ausweisen, wie ich eben will – und das ist übrigens genau das Gegenteil vom zentral kontrollierten Social Scoring in China.