Gefühlvoll Führen Tun Sie nicht, als hätten Sie alles im Griff

Sabia Schwarzer, heute Global Head of Group Communications and Responsibility (GCORE) bei der Allianz wurde in einer schweren Krise ein Traumjob angeboten. Sie erzählt, wie sie damit umging – und zu einer starken Chefin wurde: „Wir waren in den USA und mein Mann Peter wurde schwer krank. Ich habe mich acht Monate intensiv nur um ihn gekümmert. In dieser Zeit kam von meinem damaligen Chef der Anruf, dass er gerne irgendwann gehen wollte und mich als seine Nachfolge sieht.“ Schwarzer erinnert sich: „Ich kenne meinen Mann, seit wir 17 sind und wir sind jetzt 28 Jahre verheiratet. Heute geht es meinem Mann glücklicherweise wieder gut. Ein so schweres Jahr durchzustehen hat mich in gewisser Weise auch für den Job vorbereitet. Meine Rolle ist eher die eines Nordsterns: das Unternehmen ehrlich zu halten, in unserer großen Transformation auch auf die Menschen zu achten. Ich weiß, was wichtig ist im Leben. Als mein Mann krank wurde, hat monatelang unsere Nachbarschaft für uns gekocht. Nach einem speziellen Krebs-Kochbuch. Wir hatten in unserem Haus immer Menschen – und Essen. Jeden Tag. Hätte ich die Zähne zusammengebissen und so getan, als hätte ich alles im Griff, dann hätte ich dieser Gemeinschaft die Chance genommen, sich zu engagieren.“