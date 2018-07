Gleicher Typ, neuer Stil: Warum neue Chefs alles anders machen als ihr Vorgänger

Jetzt aber belegt eine neue Studie der Technischen Universität München, dass das ein Irrtum ist. Wenn sich der alte und der neue Direktor stark ähneln, ändert sich mit dem Chefwechsel auch mit höherer Wahrscheinlichkeit die Strategie des Unternehmens.



Zu diesem Ergebnis kommt Managementprofessor Thomas Hutzschenreuter in einem Artikel, der kürzlich im Fachjournal „Managerial and Decision Economics“ erschienen ist. Dafür untersuchte er 177 Chefwechsel bei Dax-, MDax- und TecDax-Unternehmen der Jahre 1985 bis 2007. Hutzschenreuter betrachtete zum einen, ob sich die Werdegänge von Vorgänger und Nachfolger ähnelten: In welcher Branche hatten sie die meiste Zeit gearbeitet, welche Funktionen hatten sie inne, wie alt waren sie? Und kamen sie etwa aus dem In- oder dem Ausland?