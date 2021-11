Heidelberger Druckmaschinen 3G am Arbeitsplatz: „Wie am Flughafen in der Priority Line“

Dazu verpflichtet sind Sie nicht. Das Gesetz schreibt vor, dass Ungeimpfte sich um den Test selbst kümmern müssen. Wieso also nehmen Sie diese zusätzlichen Kosten auf sich?

Wir kommen unseren Mitarbeitern an unseren großen Standorten, etwa in Wiesloch, entgegen, weil wir den Betrieb aufrechterhalten wollen. Dort haben wir auch ein Impf- und Testzentrum. An kleineren Standorten ist dies nicht möglich, da müssen die Mitarbeiter dann auf die Bürgertests ausweichen. In den vergangenen Tagen sehen wir eine zunehmende Anzahl an Infektionen in unserem Unternehmen. Wir erhoffen uns von unserem Angebot also mehr Sicherheit. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass die Produktionskette abbricht. Das versuchen wir zu verhindern.