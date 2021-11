Corona Das Millionengeschäft mit den Schnelltests

Bei den Testprodukten ist Deutschland aber auch auf Importe angewiesen. Es gebe Hersteller, die in Deutschland Tests und Testkits produzieren, „aber das allein kann den enormen Bedarf nicht decken“ heißt es beim VDGH. „Die Produktionskapazitäten sind weltweit verteilt, ein großer Anteil kommt aus Asien.“ Zwei Maßgaben seien für die Verwendung in Deutschland maßgeblich: Der Test müsse „eine europaweit geltende CE-Markierung tragen“ oder über „eine nationale Sonderzulassung“ verfügen. Und zusätzlich müssen Qualitätskriterien erfüllt sein, die vom Paul-Ehrlich-Institut und dem Robert-Koch-Institut als Bundesoberbehörden vorgegeben sind.



Roche sieht sich hier als Qualitätsanbieter. Die Antigen-Schnelltests des Konzerns gehörten weltweit zu „den am häufigsten in unabhängigen Studien untersuchten Antigen-Schnelltests“. Der Test sei unter anderem an der Charite Berlin untersucht worden. Roche verweist auf die Cochrane Meta-Analyse von 64 Studien über insgesamt 16 Antigen-Schnelltests. Dort erreichte der Roche Antigen-Schnelltests (SD Biosensor Standard Q) eine Sensitivität von 88,1 Prozent.