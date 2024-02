Homeoffice Arbeitnehmer, stellt euch nicht so an!

Nun zieht der Proteststurm also auch durch die Türme der Deutschen Bank: Der Konzern hat es sich erlaubt, die Belegschaft an eine Betriebsvereinbarung zur Rückkehr ins Büro zu erinnern – und damit enorme Empörung ausgelöst. 40 Prozent Homeoffice sind demnach vorgesehen, in Absprache mit dem Vorgesetzten sind aber auch 60 Prozent drin. Eine durchaus großzügige Quote, die viele Banker dennoch als Affront werten. Mehr als jeder Zehnte der etwa 10.000 Beschäftigten soll sich inzwischen im Intranet über die strikte Ansage beschwert haben.



Das Jammern der Banker ist ein Jammern auf hohem Niveau. Ausdruck einer irritierenden Anspruchshaltung. Nicht nur, weil sich viele andere, sei es im Mittelstand, sei es in schlechter bezahlten Branchen, über so viel Freiheit freuen würden. Sondern auch, weil die aktuellen Zeiten keine sind, in denen es sich deutsche Unternehmen leisten könnten, dass sich die Belegschaft im Homeoffice zurücklehnt.