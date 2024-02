Arbeitswelt Strenge Vorgaben bei Deutsche Bank und Co.: Ist der Trend zum Homeoffice vorbei?

Ähnlich strenge Homeoffice-Vorgaben sehen der Autobauer Volkswagen und die Deutsche Bank vor. Bei beiden Unternehmen sollen Manager an mindestens vier Tagen in der Woche im Büro sein, alle übrigen Beschäftigten der Deutschen Bank sollen an mindestens drei Tagen ins Unternehmen kommen. Bei VW gilt die Regelung bereits seit November, bei der Deutschen Bank greift sie ab Juni. Bei den Beschäftigten stößt das auf wenig Gegenliebe, wie das „Handelsblatt“ berichtet: Demnach gibt es im Intranet des Instituts mehr als 1000 negative Kommentare zu den neuen Präsenzregeln.