Interimsmanager Jürgen Theis „Oft passieren Fehler schon zu Beginn des Projekts“

Wieso erkennen Sie Fehler, die andere manchmal jahrelang übersehen?

Ich bin als Interimsmanager freier und unabhängiger. Ich sehe mir die Projekte aus einem anderen Blickwinkel an als jemand, der schon jahrelang daran arbeitet. Es gilt, den Erfolg sicherzustellen und sich von eingefahrenen Routinen freizumachen. Manche Strukturen behindern die erfolgreiche Umsetzung von Projekten nämlich. Deshalb darf ich darauf keine Rücksicht nehmen. Ich führe das Projekt auf die ursprüngliche Zielsetzung zurück.



Haben Sie Zeit, die Lage in Ruhe zu erfassen?

Als Interimsmanager ist man von Beginn gefordert, als wäre man schon länger dabei. Sie haben keine Zeit, sich umzusehen oder einzurichten. Die meisten Auftraggeber wollen nach wenigen Wochen Ergebnisse sehen. Ich muss also von Anfang an Entscheidungen treffen.