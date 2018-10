Es geht darum, sich selbst davon zu befreien, Theater spielen zu müssen. Das heißt aber nicht, dass Sie sich nun alle Ihnen selbst unliebsamen Marotten durchgehen lassen sollen, die Sie eigentlich loswerden wollen. Statt sich auf der Bühne parallel zum Vortrag verkrampft an fremddefinierten Benimmregeln entlang zu hangeln, finden Sie heraus, welche Überlegungen oder Übungen im Vorhinein Ihnen helfen, Ihr echtes Ich auf der Bühne freizulassen.

Sie können lange im Voraus immer mal wieder zwischendurch trainieren, sich in Ihrem Auftreten Ihrem wahren Naturell zu nähern. Solange, bis Sie es so draufhaben, dass Sie sich vor Publikum nicht mehr bewusst überprüfen müssen. Was wollen Sie verändern?