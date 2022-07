Jeder echte Fußballfan kennt sie – die Hochs und vor allem Tiefs, die mit einer schwierigen Saison verbunden sind. In den vergangenen Jahren mussten auch viele Unternehmen den Umgang mit Rückschlägen lernen. Sogar solche, die vorher erfolgsverwöhnt waren - und nicht einmal etwas falsch gemacht hatten in ihrer bisherigen Unternehmensgeschichte. Mit einer immer weiter aus dem Bewusstsein schwindenden Pandemie und einer Rückkehr zur Normalität in den Arbeitsalltag dachte so manch ein Unternehmer: Nun gibt’s keine Probleme mehr. Doch dann kam der russische Angriffskrieg. Mit all seinen wirtschaftlichen Folgen.