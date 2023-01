Management-Studie Mitarbeiter sind immer nur so irre, wie der Chef es vorlebt

Um die Prädiktoren für abweichendes Verhalten am Arbeitsplatz im weiteren Sinne zu untersuchen, haben wir eine umfassende Metaanalyse der Forschung über unangemessenes Verhalten am Arbeitsplatz durchgeführt. Unsere Studie stützte sich auf Daten aus 235 Einzelstudien mit insgesamt 66.990 Befragten. Anhand dieser Daten konnten wir die Auswirkungen sowohl der Persönlichkeit als auch des Führungsverhaltens bewerten, um besser zu verstehen, wie gut beide Faktoren das Fehlverhalten am Arbeitsplatz vorhersagen. Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass missbräuchliche Führung ein mindestens ebenso starker Prädiktor für unangemessenes Verhalten am Arbeitsplatz ist wie die Persönlichkeit der Mitarbeiter. Missbräuchliche Führung ist definiert als die Wahrnehmung anhaltender Feindseligkeit des Vorgesetzten gegenüber den Untergebenen – wobei körperliche Misshandlungen von dieser Definition ausgeschlossen sind.



Als eine Reihe von Verhaltensweisen umfasst missbräuchliche Führung etwa, dass Führungskräfte ihre Untergebenen an ihre vergangenen Fehler erinnern, sie vor anderen herabsetzen und sie anlügen. In dem Maße, wie das abweichende Verhalten der Mitarbeiter am Arbeitsplatz zunimmt, wenn die Führungskräfte destruktiver werden, nehmen auch die positiven Verhaltensweisen der Mitarbeiter ab. Das heißt, dass typischerweise gute Mitarbeiter zu stillen Drückebergern werden können – indem sie positive Verhaltensweisen wie die Hilfe für andere und die Ausführung von Aufgaben, die über ihre unmittelbare Tätigkeit hinausgehen, unterlassen –, wenn sie glauben, dass sie mit missbräuchlichen Vorgesetzten zusammenarbeiten.