Führungsqualitäten Warum gerade Anführer-Typen keine guten Chefs sind

Warum aber gelangen gerade Narzissten und Psychopathen häufig in die Chefsessel dieser Welt? „Narzissten sind Menschen, die sich selbst am besten finden und Psychopathen welche, die meinen, dass für sie die Regeln nicht gälten. Beide Typen haben aber etwas, was man mit Selbstbewusstsein und Charisma gleichsetzt, sie stellen sich gut dar, sehen oft auch gut aus, kleiden sich gut und sind eloquent. Alles, womit man im Bewerbungsgespräch und am Konferenztisch punkten kann“, sagt Till Tolkemitt, der die deutsche Ausgabe von Chamorro-Premuzic‘ Buch herausgegeben hat. Wenn also viele Manager für das Führen von Menschen ungeeignet sind, liegt ihrem Aufstieg also ein Missverständnis zugrunde. Fachliche Kompetenz ist nicht das gleiche wie Führungskompetenz – und vermeintliche Fachkompetenz ist manchmal einfach nur eine gelungene Show aus Selbstüberschätzung und entsprechend selbstbewusstem Auftreten. Eigenschaften also, die der eine oder andere von seinem Chef – und aufstrebenden Kollegen – kennen dürfte.