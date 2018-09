Motivation und Antrieb „Unternehmer sollten sich ihren Gott gut aussuchen“

Und heute?

Heute leben wir in einer Zeit der Irrealien, des Virtuellen, der Verflüssigung aller Gewissheiten. Niemand glaubt mehr an die Alles-gut-Lösung. Niemand glaubt mehr, dass er als Unternehmer eine Dynastie von sieben mal sieben Generationen auf den Weg bringt. Und alle wissen, dass Selbstdisziplin hilft, dass aber der Geschäftserfolg nicht nach dem Maß der Selbstdisziplin zugeteilt wird. Also leben erfolgreiche Unternehmer meist die alten Tugenden, aber ohne Heilserwartung. Das kann man als die professionellere Haltung ansehen, aber es hat auch etwas von spiritueller Verarmung, denn die Alten glaubten ja an ihr Ethos.