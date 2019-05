Neue CIOs gesucht Warum die Digitalisierung in die Hände der IT gehört

Was ein CDO leiste, sei die Aufgabe des Chief Information Officers, also des Leiters der Informationstechnik im Unternehmen, sagt Lars Gollenia, der bei Spencer Stuart im Bereich Technologie- und IT-Services als Berater tätig ist. „Aber weil die meisten CIOs traditionell nicht diese Fähigkeiten mitbringen, wurde die Rolle des CDO erst kreiert, der praktisch die Lücke füllt – also etwa zum Thema Digitalisierung im Unternehmen kommunizieren.“ Seine These sieht er durch seine Erfahrungen in der Beratung bestätigt. „Wenn man nachbohrt, warum ein Unternehmen eine CDO-Stelle schaffen will, liegt der Grund meist in unzureichenden Fähigkeiten des CIOs“, erzählt Gollenia.