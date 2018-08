Soziologe über Digitalisierung „Deutschland steht sich selbst im Weg“

Was bedeutet das für Unternehmen, in denen der Wandel in vollem Gange ist? Das müsste sich ja direkt in Krankenständen niederschlagen.

Zunächst: Wir haben diese Situation seit 40 Jahren. Es gibt eine extrem widerständige Geschichte in Unternehmen – auch Krankenhäusern, Behörden, Universitäten, Kirchen – bei der Einführung von Rechnern. Ich glaube, darauf muss man hinweisen um zu sagen: Es reicht nicht, begeistert zu sein von neuen Möglichkeiten, es reicht nicht, ein neues Bewusstsein dafür zu schaffen. Sondern man muss sich sehr genau überlegen, an welchen Stellen welche Art von Software oder Algorithmen und digitalen Apparaten sinnvoll ist und wo nicht. Man muss dem Widerstand seinen Raum lassen und man muss den Lerneffekten ihren Raum lassen. Man muss möglichst viel darüber reden, wo man was aus welchen Gründen macht. Da ist jede Skepsis und jede Verweigerung – sei es von jüngeren oder von älteren Mitarbeitern – zu respektieren. Dann kann man auch Krankheitsstände reduzieren.