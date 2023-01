Persönlichkeit von Managern: Die Zeit der CEO-Klone ist vorbei

So persönlich wie im südfranzösischen Haus von Coudrays Mandanten wird es in den Gesprächen, die der Headhunter selbst mit Kandidaten führt, höchstens am Rande. Aber Coudray ist überzeugt: In einem Team, das intensiv zusammenarbeiten muss, fällt es vielen Managern leicht, sich zu öffnen. Es sei zwar verständlich, „wenn jemand zu einem solchen Schritt nicht bereit ist und sich verschließt“. Allerdings könnte diese Haltung den Kandidaten zum Verhängnis werden: „Dann muss ich mir als CEO die Frage stellen, ob ich so einer Person vertrauen kann und ob ich so eng mit ihr zusammenarbeiten möchte.“