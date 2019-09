Raus aus der Routine Mit diesen Regeln werden Meetings kreativer und konstruktiver

Ein Grund für den Frust in deutschen Büros: Die wenigsten Manager werden darin geschult, ein Meeting gut zu organisieren. Auch Rainer Gibbert nicht. Der 41-Jährige wollte verstehen, warum Meetings in großen Unternehmen so oft in Routine erstarren. Und warum Start-ups die Treffen geradezu hysterisch ablehnen. Gibbert hält beides für falsch.



Er beschäftigte sich schließlich in seiner Freizeit mit dem Thema – und hat in einem Blog einige Grundregeln für bessere Meetings zusammengetragen: