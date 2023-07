Stepstone-Umfrage Warum die Gen Z im Berufsleben nicht immer auf Nachhaltigkeit achtet

Die Erkenntnisse von Stepstone befassen sich konkret mit der Arbeitswelt – und bieten Unternehmen im immer härteren Kampf um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter klare Handlungsempfehlungen. Dass potenzielle Mitarbeiter bei der Suche nach einem Arbeitsplatz nämlich nicht nur auf ein hohes Gehalt, flexible Arbeitsbedingungen oder schnelle Aufstiegschancen anspringen, sondern eben auch auf den Ausgleich von Emissionen schädlicher Abgase oder Müllvermeidung, dürfte in vielen Personalabteilungen noch nicht angekommen sein. „Immer mehr Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer legen einen großen Wert darauf, dass ihr Arbeitgeber nachhaltig handelt“, sagt Tobias Zimmermann.



Doch es sind die älteren Beschäftigten, die eher kündigen würden, wenn sich ihr Arbeitgeber in einem sehr umweltschädlichen Projekt beteiligt oder das Umweltschutz- oder Lieferkettengesetz verletzt (siehe Grafik unten). Dass sich diese Unterschiede zeigen, erklärt sich Zimmermann so: „Die vermeintlich softeren Themen wie Unternehmenskultur oder die Identifikation mit einem Arbeitgeber spielen mit zunehmendem Alter eine größere Rolle. Jüngere Menschen schätzen Faktoren wie Gehalt und Weiterbildung noch stärker. Wenn ich mir die ersten Sporen verdient habe, kann ich es mir auch eher leisten, auf etwas Gehalt zu verzichten.“