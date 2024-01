Überschwemmungen „Vieles ist nicht versichert gegen Hochwasser“

Wie haben Sie reagiert, als das Wasser an Heiligabend kam?

Das Wasser kam zwar schnell und plötzlich, aber nicht wie im Ahrtal vom Berg herunter, sodass es alles weggespült hat. Am 25. um 14 Uhr war ich im Krisenstab in Hodenhagen. Die haben gefragt, was wir brauchen. Ich bat um die Stromaggregate und 1000 Sandsäcke. Ich bin kein Wasserexperte, aber in solchen Krisen kommt eine Intuition hoch. Die hat auch dazu geführt, dass ich am selben Tag bei einem befreundeten Unternehmer 70 Industrietrockner reserviert habe.