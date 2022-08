Zurück ins Büro Apple schadet sich selbst – mal wieder

Dass es auch anders geht und sich ein Vertrauensvorschuss des Managements lohnt, gerade in Zeiten, in denen Talente rar sind, das zeigt Airbnb: Das Unternehmen riet den Mitarbeitern in einer Mail im April, doch einfach dort zu arbeiten, wo sie am produktivsten sind. Und statt einer Kündigungswelle löste das Unternehmen laut US-Medienberichten damit einen Ansturm auf die eigene Karrierewebseite aus.



